VIDEO | Hendrik Themas tutvus kaamera ees esimest korda King of Kingsi vastasega

Professionaalne K1 võitleja Hendrik Themas sai kaamera ees esimest korda näha oma vastast, kelleks on poolakas Dawid Mirkowski. Themase sõnul on tegemist pika ja osava võitlejaga, kelle vastu on tal taktika olemas.

Esmakordselt oma King of Kingsi turniiri superfighti vastast näinud Hendrik Themas väga palju oma vastaseid enne võitlust ei vaata, sest see lööb ta pulsi üles ja võib läbi põletada. Samas ei soovi Themas ka ringis pimekohtingut teha: “Ma vaatan üldise pilguga üle ja mida rohkem edasi, seda rohkem ma oskan hinnata selle väärtust, et harjutada vastase jaoks spetsiifilisi tehnikaid.”

Themase hinnangul on poolakas Dawid Mirkowski oma noore ea kohta väga kogenud ja oskusliku võitlejaga, kelle trumbiks on põlved. Poolaka vastu on Themasel strateegia olemas: “Tuleb minna lähedale, kus nende siruulatus ei toimi, sest nad ei saa oma lööke lõpuni sooritada. Ma saan seal omakorda tööd teha ja selleks mul võhma on.”

King of Kingsil on Hendrik Themas osalenud korra varem Riias, kus tegi väga hea esituse, kuid kaotas oma vastasele punktidega. Sellest hoolimata oli ta üritusega väga rahul ja ootab juba järgmist ringiastumist. “King of Kings on rahvusvaheline liiga ja seal on alati karjäärimõttes hea osaleda,” ütles Themas.

King of Kingsi 49. Grand Prix toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis 14. oktoobril. Hendrik Themas läheb superfightil vastamisi pika ja tugeva poolaka Dawid Mirkowskiga, kellel saldos on 11 võitu ja viis kaotust. Piletid on juba müügil ja saadaval Piletilevis ning veebilehel Ticket3. Kogu üritust kantakse üle 80 riigis tõlgituna 20 keelde.