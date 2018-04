VIDEO | Genka vorm lubaks tal võitlusareenile minna vaid ringitüdruku vastu

Juba järgmisel laupäeval Tartus toimuva Duel 1 Fighti õhtujuht on Eesti armastatud räppar Genka. Suure võitlusspordi sõbrana on räppar ka ise mõned korrad poksisaali sattunud.

Eesti ja ka maailma võitlusspordil hoiab Genka aktiivselt silma peal ja mingil hetkel on ta ka ise poksikindad kätte pannud, kirjutab Uudised.tv3.ee.. “Ma olen käinud poksitrennis natukene. Hästi ebastabiilselt ja ebaedukalt, aga ma olen käinud võistlusi vaatamas nii palju kui võimalik,” ütles ta.

Praegune treeningvorm on Duel 1 Fighti õhtujuhil aga enda sõnul pisut käest ära. Küsimusele, et kelle ta võimaluse korral endale vastaseks valiks, vastas räppar naljaga: “Ma arvan, et mõne ringitüdrukuga. Tase ei luba kedagi muud vastu.”

Kvaliteetset ja adrenaliinirohkeid lahinguid saab näha juba järgmisel laupäeval Tartus. A. Le Coqi spordihoones, kus toimub Duel 1 Fight, mis on uue võitluskunsti sarja Duel Fight Seriesi esimene osavõistlus. Kokku toimub üheksa närvekõditavat matši, mille seas on ka kaks nelja mehe turniiri.