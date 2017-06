VIDEO | Floyd Mayweather on juba tagasi trennis valmistumas matšiks McGregor'i vastu

Floyd Mayweather on naasnud juba jõusaali, et saavutada tippvorm. Augustis ootab teda ees üks karjääri tähtsamaid ja kallemaid matše Conor McGregory vastu.

Kuigi 40-aastane poksija on ringist eemal olnud pea kaks aastat, näeb ta füüsiline vorm välja nagu ta poleks tippspordist eemal olnudki.

Mayweatheri parem käsi Leonard Ellerbe, kes on töötanud temaga juba 21 aastat, ütles, et ameeriklane hakkab domineerima matši, kuid tunnistas, et respekteerib McGregor'i saavutusi UFC's.

"Floyd pole millestki muust, kui McGregor'iga poksimisest rääkinud, tema fookus on saja protsendiliselt sellel," lisas ta.