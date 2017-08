VIDEO | Floyd Mayweather ladus keset intervjuud seljakotitäie raha lauale

Aasta oodatuima poksilahinguni Floyd Mayweatheri ja Conor McGregori vahel on jäänud vaid kolm nädalat ning selle asemel, et spordisaalis vormi lihvida, näeb Mayweather vaeva avalikkusele tõestamisega, et teenib ka mitu aastat peale aktiivse sportlaskarjääri lõppu sadu miljoneid dollareid.

Kui USA-s toimunud pressikonverentside turneel loopis Mayweather iirlasest vabavõitlejale näkku vaid ühedollarilisi rahatähti, siis nüüd ladus ta ajakirjanikule laua peale juba tõsisemaid rahapakke. "Kas ma olen enim tasustatud sportlane, kes on just tagasitulekut tegemas? Me ei räägi mingitest nelja- või viieaastastest lepingutest. Ma võin seda teha 36 minutiga. 300 miljonit dollarit või rohkem," uhkustas 40-aastane poksija. Kui Mayweather teenib 26. augustil Las Vegases toimuvast supermatšist 300 miljonit dollarit, siis McGregori agendid rääkisid iirlasele välja vaid 100-miljonilise teenistuse. Vaata intervjuud!