VIDEO | Eesti tippvõitleja Vorovski kohtub Tondirabas karmikäelise nokaudimeistriga

Vorovski läheb Tondiraba jäähallis vastamisi kickpoksi maailma tõelisse tippu kuuluva Juri Bessmertnõiga - mehega, kes tulnud eduka karjääri jooksul nii Supercombati kui Tatnefti maailmameistriks. Karjääri jooksul 31-aastane Minskist pärit võitleja teeninud 40 võitu ning nokauteerinud tervelt 19 vastast.

Üks tema karjääri karmimaid nokaute sündis 2011. aastal ürituse Fight Code veerandfinaalis, kui Bessmertnõi võimsa paremhaagiga vastase pildituks lõi. Nokaut videos alates 7:40.

Bessmertnõi üheks tähtsaimaks klassinäitajaks oli 2012. aastal ühe ala tuntima võitleja Gago Drago nokauteerimine - seekord parema jalalöögiga pähe. Videos alates 7:20.

Kui Drago nokaudist on möödus terve hulk lahinguid, siis Bessmertnõi viimane nokaut sündis King of Kingsi üritusel Moldovas, kus ta kohaliku mehe Denis Apavaloae paremsirgega ringi põrandale saatis ja ta sinna jättis. Videos alates 11:05.

Bessmertnõi trumpideks võibki pidada tema võimet lüüa lähikontaktis kiirelt ja täpselt. Ja seda nii käe kui jalaga. Ta on pikk, sitke ja ülikiire.

Ülikiire on ka Vorovski, kuid kehaehituselt selgelt laiem ning jässakam. Mõlemad mehed naudivad lähivõitlust ning on eriti teravad just käelöökidel. Kas 22. septembril jääb peale Vorovski, keda on viimastel üritustel saatnud paari tuhande pealine fänniarmee, seda näeb juba üsna pea.