VIDEO | Eesti tippvõitleja Markko Moisar astub pärast pooleaastast pausi taas võitlusareenile

Viimati sügisel King of Kingsi tiitlimatšil kohtunike hinnetega napilt kaotanud Markko Moisar on taastanud hea vormi ning valmis 14. aprillil toimuvaks Duel 1 Fightiks. Moisari vastane küll muutus, kuid kõva lahingut näeb õhtu peamatšis kindla peale.

Keilast pärit Eesti üks parimaid võitlejaid Markko Moisari võitlustesse on jäänud poole aasta pikkune vahe. Viimati sügisel Tallinnas toimunud King of Kingsil jäi tiitlivöö napilt saamata, kuid Duel 1 Fightil midagi juhuse hooleks ei jäeta. “Pärast tiitlimatši ma mõnda aega puhkasin, läksin Taisse treeninglaagrisse ja nüüd olen valmistunud järgmiseks fightiks,” ütles Markko Moisar.

Oma esialgse vastase serblase Aleksander Konovaloviga oli Moisar Tais treenides kohtunud ja pidas teda väga kiire liikumisega võitlejaks. Kuigi Konovalovi varasalves on kümneid nokaute, siis see Moisarit ei hirmutanud. Kahjuks saabus eelmisel nädalal Serbiast teade, et Konovalov on saanud raske vigastuse ja peab Tartusse sõitmisest loobuma. Korraldajate kiire ja eduka töö tulemusena saabub Moisari vastu ülitugev valgevenelane Maksim Petkevich, kelle eesmärgiks on saada maailma parimaks võitlejaks.

Markko Moisar oma treeningutes ja võitlusplaanis muudatusi seoses vastase vahetusega tegema ei hakka. “Otseselt ei mõjuta. Gameplani ei muuda. Ma teen oma tööd, kiirusega üritan vastase eksima panna ja siis lähen edasi,” kirjeldas ta.

Duel 1 Fight Series toimub esmakordselt 14. aprillil Tartu A. Le Coq spordihoones. Piletid on müügil Piletilevis.