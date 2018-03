VIDEO | Eesti MMA-võitleja nokauteeriti karmilt Heiki Nabi ja Baruto endise konkurendi poolt

Aserbaidžaanis Bakuus toimunud vabavõitlussarja ACB 83 raames tuli ringi Eesti vabavõitleja Denis Smoldarev, kes läks õhtu tähtsuselt teises matšis vastamisi iraanlane Amir Aliakbariga. Aliakbari võitis heitluse esimese ringi tehnilise nokaudiga.

Lisaks Smoldarevile on Eesti spordipublikule tuttav ka Aliakbari, kes on olnud kreeka-rooma maadlejana ka Heiki Nabi konkurendiks. Iraanlane läks Nabiga vastamisi 2013. aasta Budapesti MM-i raskekaalu finaalis. Ringist väljus toona võitjana Aliakbari, kuid hiljem jäi iraanlane dopinguga vahele ning MM-tiitel läks Nabile.

Dopingukaristuse kandmise järel on nüüdseks 30-aastane Aliakbari heidelnud MMA-ringis. Vahepeal tegi ta tegusid Jaapanis tegutsenud Rizini võitlussarjas. Mäletatavasti oli samas võitlemas ka endine sumomaadleja Baruto.

Aliakbari ja Baruto omavaheline matši jäi toona ära, kuna Baruto kaotas 2016. aasta turniiri poolfinaalis kogenud horvaadile Mirko Filipovicile. 2016. aasta Rizini turniiri finaalis kohtusid seega Aliakbari ja Filipovic. Võidu võttis horvaat ning iraanlasele on see seni ainus kaotus MMA-ringis. Võite on tal kaheksa.