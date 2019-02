Smoldarev koputas Johnsonile seljale, kui viieminutilisest raundist oli jäänud võidelda veel 2.17.

28-aastane Smoldarev on oma viimasest neljast matšist kaotanud kolm, kõik need kaotused on tulnud esimeses raundis.

Õhtu peamatšis sai tehnilise nokaudiga võidu Türkmenistani vabavõitleja Dovletdzhan Yagshimurarov (17-5-1), kes valmistas tuska poolakale Karol Celinskile (16-7).