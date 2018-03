VIDEO | Duel First Fighti nelja mehe turniiril võistlev Andi Uustalu: see arendab mind rohkem kui ma ei tea, kes vastaseks on

Möödunud nädalavahetusel Leedus King of Kingsi 55. Grand Prix'l edukalt võidelnud Andi Uustalu on juba tagasi trennisaalis. Enne 14. aprilli, mil toimub Tartus Duel 1 Fight Series, käib noor andekas võitleja veel Soomes parimate treenerite käe all harjutamas.

Leedu King of Kingsi 55. Grand Prix'l Eestit edukalt esindanud Andi Uustalu sõnul sai ta leedulase Mantas Stankise üle küll kindla võidu, kuid õppida oli ka sellest kogemusest. “Tuleb olla kannatlik, vastane hakkas suruma. Ma olin alguses passiivne, aga ootasin oma momendi ära ja sai kiire lõpu,” sõnas Uustalu.

Uustalu järgmine lahing toimub juba 14. aprillil Tartus A. Le Coqi spordihoones võistlusel Duel 1 Fight Series. Andeka võitleja ülesanne on esindada Eestit nelja mehe turniiril kaalukategoorias –71 kilogrammi. Seoses Sergei Makejevi vigastusega on nelja mehe turniiri neljas võitleja praegu veel lahtine. Uustalu hinnangul see teda väga ei mõjuta. “Vahet ei ole, kes ringi tuleb. See arendab mind rohkem kui ma ei tea, kes seal on,” ütles ta.

“Kõva põhi on all, hetkel treenin Markko Moisariga. Käin sparringutel ja plaan on külastada ka Soomet,” lisas Andi Uustalu enne põhjanaabrite parimate kikkpoksi treenerite käe alla minekut. Tartus toimuval Duel 1 Fightil lubas Uustalu tagasihoidlikult oma parima anda.

Duel 1 Fight Series toimub esmakordselt 14. aprillil Tartu A. Le Coq spordihoones. Piletid on juba müügil Piletilevis. Lisaks on müügil VIP laua piletid, milles sisaldub parim vaade, söögid ning joogid. VIP piletite ostmise lisainfo saab Duel Fight Series Facebooki leheküljelt.