VIDEO | Conor McGregor suure tiitlimatši eel: ma võtan Nurmagomedovil pea maha

Tiitlikaitsjana läheb duellile vastu Nurmagomedov. McGregorile kuulus tiitlivöö varasemalt, kuid ta pidi sellest loobuma, kuna ta ei asunud seda enam kui aasta jooksul kaitsma.

Täna toimusid võitlejate avatud treeningud. Park Theatre'is toimunud harjutuskorda olid vaatama tulnud fännide hordid. Kuna McGregor ei ole MMA-ringis käinud ligemale kaks aastat, siis on õhku kerkinud kahtlused, kas ta on eelseisvas tiitlimatšis piisavalt hea.

Seekordne treeningkord hajutas paljud kahtlused ning ekspertide hinnangul on iirlane saavutanud tõeliselt suurepärase vormi.

Treeningkorra järel haaras McGregor ka mikrofoni ja andis kõigile teada, mida ta Dagestanist pärit Nurmagomedoviga teha kavatseb.

“Teda ootab ees karm nokaut. Ta on liiga etteaimatav. Ma löön ta lihtsalt nokauti. Hea on tagasi olla. Sellest tuleb korralik heitlus. Ma alustan matši hoogsalt ning võtan tal lihtsalt pea maha,“ teatas McGregor.

Kui McGregor on end läbi aastate esitlenud uhke iirlasena, siis Nurmagomedov otsustas nüüd omakorda ka McGregorit veidike mõnitada. Nimelt tõi ta välja, et iirlase vanaisa töötas inglaste mereväes. Lisaks tahtis ta teada, kus on iirlaste enda keel.

“Mul on küsimus tervele Iirimaale. Kuidas on teie keelega? Kus on iiri keel? Kus on teie enda keel? Mis teie keelel viga on?“ otsustas Nurmagomedov omakorda McGregorit ja tema kaasmaalasi tögada.

Nurmagomedov on senise profikarjääri jooksul võitnud kõik enda 26 matši. McGregor on samas kirja saanud 21 võitu ja kolm kaotust.