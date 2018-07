VIDEO | Conor McGregor pääses vanglakaristusest ning läheb selle asemel viharavile ja ühiskondlikult kasulikule tööle

MMA täht Conor McGregor sattus aprillis suurde skandaali, kui ründas New Yorgis bussi, kus viibisid mitmed teised vabavõitlejad. Täna määrati kohtus iirlasele selle teo eest karistus.

McGregor suutis lõhkuda mitu bussi akent. Kõige tõsisemalt sai viga kergkaalu veteran Michael Chiesa, keda vigastasid klaasikillud nii tõsiselt, et mees viidi otse haiglasse. Lisaks sai vigastada ka Ray Borg.

McGregor tunnistas end kohtus süüdi, et vältida reaalset vanglakaristust. Selle asemel tuleb tal nüüd teha viis päeva ühiskondlikult kasulikku tööd, lisaks oli otsuse üheks osaks ka see, et 30-aastane iirlane läheb viharavile.

Otsusest teadasaamise järel tegi McGregor avalikkuse ees ka lühikese avalduse, kus tänas kohust, et tal lubati oma eluga edasi minna, ning sõpru-sugulasi-fänne toetuse eest.

Statement from Conor McGregor after his guilty plea. pic.twitter.com/WqtJ4gVYmc — Ryan Gerbosi (@RyanGerbosi) July 26, 2018





Video intsidendist: