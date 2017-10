VIDEO | Briti vabavõitleja laenas profimaadlusest MMA-s ennenägematu kägistusvõtte

Briti vabavõitleja Jonno Mears demonstreeris laupäeval Boltonis toimunud MMA võistlusel, et Chris Jericho poolt kuulsaks tehtud professionaalse maadluse võtted toimivad ka päris võitluses.

MMA üritusel Full Contact Contender alistas Mears kaasmaalase Aaron Jonesi. Võtte nimi on inglise keeles "Boston Crab", tuntud ka kui "The Walls of Jericho". Teadaolevalt pole varem MMA-s sellise kägistusega matši lõpetatud.

Mears tunnistas, et oli lapsena suur wrestlingu fänn. "Ma õppisin kõik võtted pähe. Mul ei jäänud nende nimed meelde, aga ma harjutasin neid oma väiksema venna peal," naljatas ta.

Rochdale'ist pärit Mearsi profikontol on nüüd kaks järjestikust võitu. Tegelikult pidi Mearsi vastu võitlema hoopis Jay Moogan, kes aga viimasel hetkel alt hüppas ja Jonesiga asendati.

"Teadsin, et mul siis veelgi suurem šanss kägistusega lõpetada," tõdes Mears, kes on isegi üllatunud, et video nii viraalseks on läinud. "Ma olen vastukajast šokeeritud. Ma teadsin, et sellest saab hitt, aga ei uskunud, et nii suur."

Vaata enneolematut kägistust videost!