Mõlemat viieminutilist raundi täielikult domineerinud Baruto suunas endast 80 kilogrammi kergema vastase pihta mitmeid käe- ja põlvelööke, samas kui kogenud Kosaka eestlasele üldse vastu ei saanud. Kohtunike otsus Baruto võitjaks kuulutada oli ühehäälne.

Tegu oli RIZINi turniiri veerandfinaaliga. Poolfinaalid leiavad aset juba kahe päeva pärast, aasta viimasel õhtul.

Matš täispikkuses:

Baruto MMA-ringis

Laura Mallene: Tundus, et Kaido võitis puhtalt massi abil :) muud seal matshis ei olnud.

Gunnar Leheste: Ott Tõnissaare kommentaar: http://sport.delfi.ee/news/voitlussport/uudised/ott-tonissaar-mind-imestas-kuidas-baruto-vastasel-kolpa-puruks-ei-loonud?id=76755242

bmw750: Pole vist piinlikumat kommentaatorit kui Joe Warren varem kuulnud :D

Raul Ojassaar: Baruto ütleb ka publikule mõned tänusõnad, kuigi kohtunike otsuse järel kohtus saalist väljavilistamist.

Raul Ojassaar: Ja ongi ametlik - kohtunikud kuulutavad Baruto matši võitjaks! Poolfinaal ootab ees juba kahe päeva pärast, järgmises matšis selgub eestlase vastane.

Gunnar Leheste: Mulle meeldis ka kommentaar "Anna mu lõunasöögi raha siia!"

Raul Ojassaar: Kell käib ning Baruto naeratab. Siit tuleb võit! Vihane Kosaka elab oma pettumust nurgaposti peal välja.

Raul Ojassaar: Natuke veel jäänud!

Raul Ojassaar: Käib korralik lähivõitlus.

Raul Ojassaar: Kommentaator: "Kui oleksin Kosaka nurgas, ütleksin talle, et ta takso võtaks ja koju sõidaks. Ta võitleb bussiga, siin pole midagi teha."

Ruigo Mörgmaa: He looks like a violent teddy bear :D

Raul Ojassaar: Esimene raund on läbi - pole midagi öelda, Baruto domineeris täielikult. Ei tea, kas vastane talle üldse mõne löögi pihta sai?

Raul Ojassaar: Kohtunik otsustab lõpuks mehed lahutada.

Raul Ojassaar: Esimene raund on möödunud täpselt sellises asendis.

Raul Ojassaar: Mõlemad mehed on pikali, aga Baruto kontrollib ning lajatab aeg-ajalt vastasele põlvega vastu pead.

Raul Ojassaar: Baruto ründas kohe põlvelöögiga ning maadlus jätkub pikali.

Raul Ojassaar: Läksime!

Raul Ojassaar: Baruto kaalueelis on sisuliselt 80 kilogrammi - 180 kg vs 101 kg!

Raul Ojassaar: Ja sealt ta tuleb, Alphaville'i "Big in Japan" taustal!

Raul Ojassaar: Baruto vastaseks on 46-aastane ülikogenud Tsuyoshi Kosaka, kes on oma MMA-karjääri jooksul 47 matšist võitnud 27.

Raul Ojassaar: Aliakbari, kes on kunagi oma maadluskarjääri jooksul rinda pistnud ka Heiki Nabiga, kuulutatakse kohtunike otsusega võitjaks. Ja nüüd on juba Baruto kord!

Raul Ojassaar: Teises raundis oli aga selgelt parem Herring. Kas kohtunikud otsustavad kolmanda raundi kasuks?

Raul Ojassaar: Aliakbari on tõsiselt võimas ning on praeguse seisuga kindla võidu poole liikumas. Eelmise matši võitis Moldavski ning just nemad lähevad omavahel poolfinaalis kokku.

Raul Ojassaar: Nüüd viimane matš enne Barutot - Amir Aliakbari versus Heath Herring.

Raul Ojassaar: Hetkel kohtuvad venelane Valentin Moldavski ja poolakas Szymon Bajor. Matš, mis kuulub Baruto kohtumisega ühele turniirile, läheb peagi kolmandasse raundi.

Raul Ojassaar: Nüüd on ka järgmine matš alanud. Meeldetuletuseks - kui see läbi saab, on Baruto võitluseni jäänud veel üks kohtumine.

Raul Ojassaar: Värskelt lõppes tänane viimane naiste võitlus. Enne Barutot ootab meid ees veel kaks meeste matši.

Raul Ojassaar: Tere päevast! Baruto etteasteni on ümmarguselt jäänud veel kaks matši, seega on paras aeg meie otseblogiga alustada.