VIDEO | Ameeriklane võitis 14. järjestikuse UFC matši, enamat on suutnud vaid üks võitleja

Californias, Inglewoodis toimunud UFC 232 võitlusõhtul alistas ta kolmandas raundis tehnilise nokaudiga rootslase Alexander Gustafssoni. See oli 31aastasele Jonesile UFC areenidel 14. järjestikune võit. Läbi ajaloo on pikem võiduseeria ette näidata vaid legendaarsel brasiillasel Anderson Silval, kes saavutas hiilgeaegadel 16 matšivõitu järjest.

Jones hoiab enda käes UFC poolraskekaalu tiitlivööd.

UFC sarjas vaid korra kaotanud Jones (23-1) kohtus Gustafssoniga (18-5) tiitlimatšis ka 2013. aastal ja siis pidasid mõlemad mehed vastu kõik viis raundi. Võit kuulus Jonesile kohtunike häältega.

Jonesi võidu järgne intervjuu ja mõned katked matšist:



Jon Jones wins his 14th consecutive UFC fight via 3rd round TKO. That's the 2nd-longest streak of all-time, behind Anderson Silva's 16.

Jones joins Randy Couture as the only 2-time light heavyweight champions in UFC history. pic.twitter.com/8evjlk2JVu— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 30, 2018