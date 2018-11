2017. aastal läbi kohaliku tõsielusõu "The Fighter" vabavõitlusmaailma astunud Hlongwa on järjest nokauteerinud juba kolm vastast. Viimase võidu tegi eriti magusaks tõik, et Madsen polnud oma karjääris veel kaotust tunnistanud.

Kui Hlongqa, kes kannab hüüdnime "Shakebone", sääraseid sooritusi veel palju pakub, on ilmselt ainult aja küsimus, millal Dana White ja UFC sari mehe üles korjavad.