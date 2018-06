Vabavõitlussari Xplosion tuleb taas

Mirkko Moisar King of Kingsi kaalumisel.

16. märtsil 2019 toimub Tallinnas Kalevi spordihallis Xplosion Fight Series 11, ringi astub ka korraldaja Mirkko Moisar.

Moisar tegi vahepeal väikse pausi. Tegi Fightlandi, aga see ei olnud piisav. Nüüd on ta tagasi.

„Xplosion oli väga kihvt ja lahe bränd. Lihtsalt me ei suutnud seda enam üleval hoida. Aga ma arvan, et me oleme tugevamad kui kunagi varem ja ajame pundi uuesti kokku. Meil oligi vaja veidi puhata,“ räägib ta.

Mirkko plaanib ise ka osaleda. Raske ei ole nii? „Sport on füüsiline tegevus ja selle kõrval peakski olema vaimne töö. Mulle meeldib ürituste korraldamine ja sportlastega suhtlemine. Meeldib anda noorematele motivatsiooni, et suurtele üritustele tulla. Mulle meeldib suhelda, sebida ja möllata. Sportlase elu on igav, ütleme nii,“ lausub Mirkko.

Xplosion 11 osalejad on selgumisel. Mullusel üritusel Xplosion 10 esindasid Eestit Mirkko Moisar, Hendrik Themas, Sten Saaremäe, Alar Hutrov ja Karl-Joonatan Kvell, nende vastased olid Poolast ja Lätist.

Esmakordselt toimus Xplosion 2012. aastal Keilas.