Vabadusse pääsenud Conor McGregor asus New Yorgis kohe uuesti pahandusi tekitama

Conor McGregorit toimetatakse politseijaoskonnast välja Foto: JEENAH MOON, Reuters/Scanpix

Eelmisel nädalal New Yorgis vabavõitlussarja UFC meediapäeval märatsenud ja teisi võitlejaid rünnanud Conor McGregor püsib jätkuvalt meedia teravdatud tähelepanu all. Nüüd jõudis avalikkuse ette info, et McGregor asus taaskord pahandusi tekitama.