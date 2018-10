UUS VIDEO | Seniavaldamata kaadrid tõestavad, et McGregor andis Nurmagomedovi taustajõule esimese hoobi

Viimane neist tõestab, et McGregor pani matšijärgses rüseluses Dagestani võitleja taustajõududega esimesena rusikad käiku.

Kõigepealt puhkes McGregoril kaklus Islam Mahhatševiga ning samal ajal kui iirlane tema hoopide eest taganes, hakkas teda selja tagant tümitama Zubaira Tuhhugov. Viimasel õnnestus McGregorile kõige rohkem kahju teha, enne kui turvameestel tekkinud kaos enam-vähem kontrolli alla õnnestus saada.

Nii Mahhatšev kui ka Tuhhugov on samuti UFC võitlejad. Sarja president Dana White on lubanud, et neil meestel pole mõtet end tema võistlustel enam näole anda.

UFC ajaloo suurimaks matšiks tituleeritud kohtumine lõppes Nurmagomedovi võiduga neljandas raundis. Venelane alistas McGregori kägistusvõttega.