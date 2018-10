Uue nurga alt avaldatud videos on näha, et kui Nurmagomedov tõttas üle piirdeaia kaklema, siis sama soovis teha ka McGregor. Teel sinna andis ta obaduse Venemaa ässa treenerile. Seejärel tõmmati McGregor juba aialt maha ja edasi sai ta võmmu kuklasse Nurmagomedovi sõbralt.

UFC sarja boss Dana White avaldas, et kokku arreteeriti kolm Nurmagomedovi kaaskonna liiget, kes omavoliliselt võitlusringi tungisid. Kõik kolm lasti aga peagi vabaks, kuna McGregor ei esitanud nende vastu süüdistust.

new footage shows Conor McGregor throwing first cheap shot on trainer of Khabib 👀 pic.twitter.com/WkQZyNbSIx