Uus megamatš tulekul? McGregor kutsus Diazi kolmandaks kohtumiseks välja

Alles sel nädalavahetusel Floyd Mayweatheri vastu sajandi matšiks peetud kohtumisel lüüa saanud Conor McGregor teeb juba tulevikuplaane, ning ütles, et tahaks kolmandat korda võidelda Nate Diaziga.

Hetkel on seis 1:1 kahe vabavõitleja vahel, kuid iirlasel on omad tingimused kolmandaks matšiks. Esimesel korral kohtusid mehed kergkeskkaalus ning võit läks Diazele, kuid teisel korral olid võistlejad sulgakaalus ning võitjana väljus McGregor. Seekord soovib viimane võistelda kergekaalus.

"See on aus kaup. Ma ei küsinud, et teine kohtumine oleks kergemas kaalus, ma tahtsin, et see oleks samas kaalus. Aga ma tulin ja võitsin," ütles McGregor.

Kui iirlane on hetkel tippvormis, siis Diaz pole aga peale eelmise aasta augustis toimunud UFC 202 võistelnud.