ÜLEHOMME DELFI TV-s | Maikel Astur kohtub Warrior Fight võitlusõhtul tituleeritud ukrainlasega

2013 Champion Muay Thai W.M.F. PRO-AMAT.

2013 Champion European Cup K1. WAKO Kickboxing Kiev

2014 Champion FFC FURNITURE 17 Kickboxing Horvatia

2014 Champion FFC FINAL CHAMPIONS 11 Slovenia. Lubljana.

2014 Champion World Cup Hungary Seged

Nagu kevadel, vahendab ka seekord Delfi TV võistlust tasulise ülekandena. Kuni 15. novembrini maksab ülekande pilet 7.99€, võistluse päeval on hinnaks 9.99€. Pileti saab lunastada ülalolevas playeris ja ka siin (kaardimakse puhul).

Fight Card

1 AMATEUR K1

THE FIGHT IS PRESENTED BY Viimsi Tigers Gym AND Mosa Muay Thai

18:00-18:10 3x2min rounds -58kg

Simone Viidas - Viimsi, EST vs KAIRE TAMMOJA - Tallinn, EST

2 AMATEUR K1

THE FIGHT IS PRESENTED BY Viimsi Tigers Gym AND Mosa Muay Thai

18:10-18:20 3x2min rounds -73kg

ALEKSANDER POPOV - Viimsi, EST vs CARLOS VALKKRUUSMAN - Tallinn, EST

3 AMATEUR BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY POKSIKLUBI KALEV

18:20-18:35 3 rounds 67kg

Berit Loomägi Poksiklubi Kalev - TLN, EST vs AILINA HMELEVSKAJA PSK Narva - Narva, EST

ENTERTAINMENT AllShow Cheerleaders 5MIN

1 PRO BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY FAIR PLAY PROMOTION

19:00-19:30 6 rounds Super Bantamweight 55,3kg

Andris Kleins - LV vs ILGVARS KRAUKLIS - LV

2 PRO BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY FAIR PLAY PROMOTION

19:30-19:50 4 rounds Flyweight 50,8kg

Viktorija Simonova - LV vs Viktorija Korotkova - LV

3 PRO BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY SALITA PROMOTIONS AND FAIR PLAY PROMOTION

19:50-20:10 4 rounds Heavyweight +90,7kg

IZIM IZBAKI - KAZ vs @ALEH ZABLOTSKI - BLR

ENTERTAINMENT AllShow Cheerleaders 5MIN

4 PRO BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY POKSIKLUBI KALEV AND BOXING CLUB SOFRON

20:20-20:40 4 rounds Middleweight 72,6kg

Eduard Piirisild - Tallinn, EST vs Denis Shevchenko - UKR

5 PRO BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY FAIR PLAY PROMOTION

20:40-21:00 4 rounds Super Lightweight 63,5kg

Mac Ojasmaa - Tallinn, EST vs @YAROSLAW YUROV - UKR

6 PRO BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY FAIR PLAY PROMOTION AND POKSIKLUBI KALEV

21:00-21:20 4 rounds Cruiserweight 90,7kg

GENNADI ŠTŠERBIN - Tallinn, EST vs TBA -

7 PRO BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY FAIR PLAY PROMOTION AND Kondor Fight Club

21:20-21:40 4 rounds Cruiserweight 90,7kg

Jimmy Sandman (RINGO TIPP) - Viljandi, EST vs MANTAS JANICIUS - LT

ENTERTAINMENT AllShow Cheerleaders 5MIN

8 K1

THE FIGHT IS PRESENTED BY FAIR PLAY PROMOTION AND Viimsi Tigers Gym

21:45-22:00 3+1 rounds Middleweight 75kg

Maikel Astur - Viimsi, EST vs Valentin Rybalko - UKR

MAIN FIGHT

9 PRO BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY FAIR PLAY PROMOTION AND Poksiklubi Kalev

22:00-22:40 8 rounds Super Welterweight 69,9kg

Pavel Semjonov - Maardu, EST vs Kassim Ouma - UGA