Uku Jürjendaliga võitlev noor valgevenelane: muay thai teeb patsaanist mehe

German on noor mees, pidanud vaid kolm profikohtumist, kuid Valgevene karikavõistluste 2. koha omanik. Tema treener Aleksander Grigorov oli kümmekond aastat tagasi spordiminister, teine treener Mihhail Stepanov treenib Valgevene koondist.Eestis võitles ta ka eelmisel aastal Number One Fight Show'l.



Miks valisite sportlasetee? Miks just võitlussport?

Ma armusin võitlussporti ja tahtsin väga sellega tegeleda.

Mis on eredaimad mälestused?

Esimene matš. Polotskis. Lõin vastase 4 sekundiga high kick'iga nokauti.

Aga esimene suur saavutus?

Ungaris maailma karika 3. koht.

Miks võiks tegeleda muay thai'ga?

See kasvatab tahtejõudu, teeb patsaanist mehe. Suudad end tänaval kaitsta.

Kuidas te lööke ei karda?

Enne matši tuleb õige meeleolu luua.

Mis klubis treenite?

Minski klubis MOPS.

Kuidas edeneb ettevalmistus The League'iks

Suurepäraselt.

Mida teate vastasest Uku Jürjendalist?

Tubli võitleja ja väärt vastane, aga ma annan talle õppetunni.