Uku Jürjendali tiitlimatš jäi ära, vastane sattus autoõnnetusse

"Yassine Boughanem suutis viimasel hetkel ennast vigastada (auto sõitis otsa..) ja mu tiitlimatš jääb täna ära. Ise olen 100% valmis võitlema ja ma ei kavatsenudki ilma vööta koju tulla... Hea uudis on, aga see, et organisatsioon garanteerib mulle esmaõiguse sellele tiitlimatšile. Ootan pingsalt, kuni mu vastane ennast terveks ravib ja on valmis tiitlit kaitsma," teatas Jürjendal Facebookis.

"Aitäh kõigile, kes edu soovisid ja kes mõtetes minuga olid, järgmine kord toome selle vöö ära!"