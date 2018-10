Uku Jürjendal võitleb WBC Muay Thai tiitlile

See on 24-aastase Boughanemi esimene kord tiitlit kaitsta. Boughanem on rahvuselt marokolane, kes esindab Belgiat, treenib aga juba mõnda aega Tais. WBC Muay Thai tšempion on ka tema vend.

„Yassine on kohalik superstaar. Väga kogenud, 180 matši pidanud. Maailma edetabelis esikohal. Ma olen 105 kilo. Ta on minust mõni kilo raskem, aga kõvasti lühem. Ta on ebastandartne, erineb kõigist vastastest, kellega siiamaani olen võidelnud. Tal on head küünarnukilöögid ja tugev klintš. Pean teda distantsil hoidma. Ainuke võimalus teda kodupubliku ees võita on nokaut või tehniline nokaut,“ räägib 29-aastane Jürjendal.

Jürjendal võitis 2014. aasta maailmameistrivõistlused taipoksis ja pärjati 2015. aastal Eesti parima taipoksija tiitliga.

„Tegemist oli amatööride võistlustega, aga mul oli kolm väga tugevat vastast. Võistlesin mitte nagu profispordis, vaid kaitsmetega, ja see on tegelikult isegi palju raskem. Väga raske on vastasele viga teha, kui sul on pehmendused igal pool ümber,“ sõnas eestlane.

Viimati võitles Jürjendal septembris Number One Fight Show’l, kus ta alistas avaraundis Aleksei Dmitrijevi.