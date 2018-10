Uku Jürjendal kaotas Prahas taipoksimatši: sain üle pika aja kolakat

„Sain kolakat ka siis üle pika aja," kommenteeris Jürjendal. „Olin tubli esimeses ja lõin vastase knock down’i täpselt raundi lõpus. Sain juba peaaegu jagu ka ta jalast. Ta lonkas ja nägin, et paar head low kick’i veel sinna jalga ja tehtud.“

„Mees oli aga teises raundis tubli (müts maha) ja blokkis seda jalga väga hästi, mistõttu lõin oma jala ta põlve otsa täitsa sodiks. Tulemuseks see, et jalg ei kandnud enam absoluutselt. Mõte low kick’idest tuli ära unustada. Edasi vahetasime kätelööke ja lõpuks sai ta mu klintši ja tabas mind põlvega pähe. Kukkusin ja jalgadele saamisega oli tükk tegemist. Tõusin napilt püsti, aga kohtunik lõpetas juba matši,“ ütles Uku.

„Kokkuvõtteks: hull matš oli ja vähe jäi puudu, et võitjana koju minna. Olin kindel, et saan ta jalast jagu ja läksin ahneks, lõhkusin ise ennast ära. Olgu see siis õppetunniks. Kindlasti tahan temaga kordusmatši, et teha vigade parandus ja alustatu lõpule viia. Aitäh kõigile, kes mulle edu soovisid ja minuga olid! Teid on juba toredasti palju ja see annab kõva power’i,“ tänas Jürjendal.

Reissinger ütles enne matši Czech Fightersile, et ei tea vastasest muud, kui et vastane on IFMA maailmameister. „Nägin Youtube’ist paari tema matši. Kõva vend, kes lööb palju jalgadega ja on suuteline nokauti lööma. Väga suur mees. Endistest Nõukogude Liidu vabariikidest tuleb palju tundmatuid, aga tasemel võitlejaid. Mulle meeldib, ma tahangi maailmatasemel vastaseid,“ ütles ta.