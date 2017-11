UFC juht on hirmul: Conor McGregor ei pruugi enam kunagi võidelda

MMA suurima võistlussarja UFC juht Dana White pelgab, et iirlane Conor McGregor ei pruugi enam kunagi ringi astuda.

Pärast poksimatši Floyd Mayweatheriga sai McGregor White'i sõnul sedavõrd rikkaks, et on võimalik, et mees otsustab lihtsalt pensionile minna.

"Tean inimesi, kes on kogu elu selle nimel tööd teinud ja palju väiksema varandusega varakult pensionile läinud," sõnas White. "Tal on 100 miljonit dollarit. Ta ei pruugi enam kunagi võidelda."

UFC soovib võimalikult ruttu McGregorilt allkirja saada, et mees tagasi ringi meelitada, kuid seni on sellel rindel valitsenud vaikus. "Eks proovige ise pidevalt näkku lööke saada, kui endal sada miljonit juba taskus on. Raha muudab inimesi."