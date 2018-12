"See oli kohutav. Nägin teda maha langemas ja mõtlesin: "Ta on ka varem maas olnud, ta tõuseb üles!". Aeg tiksus, need kaheksa sekundit mõjusid minu jaoks viie minutina," sõnas Paris Fury.

"Ma üritasin seda matši jälgida, aga see oli nii stressirohke, nii kohutav. Jubedad, jubedad tunded - need, kelle peres on poksija, teavad, milline jube tunne on seda kõike jälgida," lisas ta.

Paris tunnistas, et kui see oleks tema teha, siis ta ei lubaks oma mehel Deontay Wilderiga kordusmatši pidada. "Ütlesin talle, et oodaku lapse sünd ära. Enne seda mitte ühtegi matši!"