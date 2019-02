TV3 VIDEO | The League`i peakorraldaja Kevin Renno finaalvõitluse lisaraundist: alati leidub inimesi, kes pole tulemusega rahul

Nädalavahetusel Tondiraba jäähallis peetud võitlusspordiürituse The League peakorraldaja Kevin Renno sõnul olid turniiril õigust mõistnud kohtunikud sõltumatud. Ühtlasi on Rennol plaanis peagi avaldada kõnealusest lisaraundist video, milles ekspert aitab selgitada, miks matši ja turniiri võit just Eestisse jäi, teatavad TV3 Seitsmesed Uudised.