Tulemas on Mayweatheri ja McGregori kordusmatš. Seekord aga MMA-ringis ja taaskord sadade miljonite dollarite eest

Praegu ei ole võimalikust matši toimumise ajast veel räägitud. Spekulatsioonide kohaselt teeb Mayweather esmalt ühe soojendusmatši, et alaga paremini sina peale saada. McGregoril seisab arvatavasti esmalt aga ees UFC kergkaalu tiitlimatš Venemaa ässa Khabib Nurmagomedoviga, kelle valduses on alates eelmisest nädalast tiitlivöö, mis varasemalt kuulus McGregorile.

.@FloydMayweather will fight @TheNotoriousMMA in the octagon. With 4 ounce gloves, no shoes, 5-five minute rounds in 155 division.

No kicks, no take downs, no elbows, no knees. Certain things will be allowed like the clinch. pic.twitter.com/Gmv5koAG00

— Omar Al Raisi (@Dantani) April 8, 2018