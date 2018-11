TOHOH! Floyd Mayweather tuleb vana-aastaõhtul ringi Jaapanis

Mayweatheri vastaseks on 20-aastane Jaapani kikkpoksija Tenshin Nasukawa. Pole veel kokku lepitud, kas matš toimub poksi, kikkpoksi või MMA reeglitega.

"Ma võin natuke maadelda, aga palju poksida," ütles Mayweather Tokyos Reutersile. "Eks me näe. Ma võin kõike teha, kui ma end õigesti häälestan."

Nasukawa, kellel on RIZIN-iga pikem leping, on võidelnud nii MMA kui ka kikkpoksi matšides. MMA ringis on ta võitnud kõik oma neli kohtumist.

Mayweather usub, et jõuab Nasukawaga kokkueleppele võitlusstiilis, mis mõlemale sobib. "Ma olen päris kindel, et kui ma oma tiimiga räägin, jõuame me samale leheküljele," lisas ta.

Nasukawa käis viimati ringis 13. septembril, alistades kikkpoksimatšis kaasmaalase Kyoji Horiguchi.

"Ta on väga kiire, väga noor ning ma olen knidel, et ta tahab oma inimestele pakkuda meelelahutust," sõnas Mayweather. "Olen päris kindel, et publik on tema poolt, aga ma teen seda hea eesmägi nimel. See on eriline matš."

Mayweatheri viimane matš oli 26. augustil 2017 Iiri vabavõitleja Conor McGregori vastu. Poksireeglitega matšis sai ta võidu tehnilise nokaudiga.