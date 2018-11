Themase vastane Fightlandil vahetus: ühe soomlase asemele tuleb teine

Kui esialgu pidi Hendrik Themas peamatšis kaklema Soome meistri ja Finnish Openi võitja Tommi Savolaineniga (14-7), siis tema vigastuse tõttu astub eestlasele vastu hoopis Daniel Forsberg.

Tommi Savolainen sai viga ja tema asemel tuleb 8. detsembril Fightlandile Daniel Forsberg.

Forsberg on mees, kelle tehnika rõhub kätele ja küünarnukkidele. Ta alistas augustis Mõisaküla Fightil lisaraundis Juri Orlovi, paari nädala eest Riia King Of Kingsil aga 2:1 Raimonds Aukstikalnise. Üritusel KOK 45 sai ta 3:0 jagu Karolis Liukaitisest.

Forsberg on pärit klubist Turku Muay Thai ja muay thai mees ta ka on: 2009. aasta Soome juunioride meister, Soome meister 2012 kuni 2015 ja Põhjamaade meister 2015. 45 muay thai amatöörvõitlusest võitis ta 35. Aga ta on ka K-1 2015. aasta Soome meister 2015. 2013. aastal sai ta IFMA B-klassi EM-il kulla ja 2016. aastal IFMA A-klassi MM-il pronksi.

Forsbergi treener Riku Immonen on IFMA ja WMC maailmameister. Forsberg töötab vangide psühhiaatriahaiglas. Tema hüüdnimi muay thai foorumites on Rootslasetapja, kuna ta on võitnud nii paljusid rootslasi.

Fightlandi seni kinnitatud võitluspaarid:

Hendrik Themas – Daniel Forsberg (77 kg, K-1)

Tarmo Kõrs – Nikita Leškovitš (71 kg, K-1)

Andre Kaljurand – Karl Komlev (83 kg, poks)

Ahti Pikkur – Henri Helemäe (+91 kg, poks)

Ringo Tipp – Andrus Joa (91 kg, poks)

Marko Šults – Vitali Ussov (71 kg, K-1)

Rainer Rannu – Mick Paja (67 kg, K-1)