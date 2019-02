The League'i võitleja Rhassan Muhareb mängis nooruses jalgpalli, kuid löödi julma stiili tõttu alati platsilt minema

Teil on palju tiitleid. Mida peate tähtsaimaks?

Hongkongis oli kaheksa mehe turniir. Vigastasin mõni nädal varem põlve. Läksin üksi kohale, leidsin publiku seast ühe venna, kes mulle raundide vahel vett tõi ja lõin kõik vastased ära.

Mida olete kaotustest õppinud?

Kaotused arendavad.

Keda peate suurimaks vastaseks The League’i turniiril?

Ma pole nende kohta uurinud. Adel on ainuke, keda tean.

Mis on teie moto?

Neid on mitu. „Usu alati endasse, kuid ole realistlik“. See on päris hea.