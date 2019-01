The League'i sõdalane Ott Remmer: ükski kaotus pole valus

Ott, sul on ringis võidukäsi tõstetud 16 korral. Milline neist võitudest on karjääri vägevaim?

Ei oskagi öelda. Ühtepidi võiks öelda need, mis nokaudiga võidetud, teistpidi need, kus on kaotusseisust või raskest olukorrast võitjana väljutud. Ilmselt kõige rohkem positiivseid emotsioone tekitavad 2014. aasta võit Iraani võitleja üle ja 2017. aasta Yakuza nelja mehe turniiri finaal.

Milline kaheksast kaotusest valusaim on?

Ei olegi valusaid kaotusi. Kiire analüüs, mis valesti tegin ja liigun edasi.

Loetud nädalate pärast astud ringi võitlusspordigalal The League. Kuidas valmistud?

Vastupidavus, tehnika, jõud, sparring jne.

Võidutaktika on treeneriga valitud?

Hoida pea selge ja trennis õpitut rakendada ringis.



Oled tavaelus rahuliku loomuga. Kuidas suhtud võitlusspordi juurde käivasse šõusse?

Pigem vist olen tõesti rahulik. Šõu on üks osa kogu tervikust, ilma ei saa.



Kui vastane avalikult enne matši heasse kohta saadab, siis kuidas käitud?

Ei teeks välja. Ringis näeb, kes kelle kuhu saadab. (Naerab.)



Kes võitlusspordi maailmakangelastest su eeskujud on?

Eeskujusid otseselt pole, kuid olen kursis ja jälgin, mis toimub võitlusspordimaailmas. Poksijatest meeldivad näiteks Ussik, Canelo, GGG ja kikkpoksijatest Marat Grigorian, Alim Nabijev.



Sinu fännid on tõelised fännid, häälekad. Mida neilt The League'il ootad?

On tõesti häälekad. Neilt ootan toetust ja omalt poolt teen kõik, milleks ringis suuteline.