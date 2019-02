The League'i sõdalane Mo Elawil: võitlesin palju tänaval

Mo Elawil esindab Hollandit 16. veebruaril Tallinnas peetaval The League'i kaheksa mehe kikkpoksiturniiril. Elawil on pärit Hollandist Mike's Gymist, nagu ka teine The League'il võistlev hollandlane Chico Kwasi.