The League: Remmer on valmis võimalikuks matšiks Moisariga

Remmer kurdab, et Barsukovi kohta on vähe infot. Tõsijutt. Barsukov proovis algul poksi, kuid kaotas siis nii rängalt Pavel Semjonovile, et vahetas ala. Matš on ka Youtube’is olemas, aga pole ilus ilmselt viidata sellisele tapatööle.

Kuidas ettevalmistus The League’i jaoks on läinud?



Ettevalmistus on läinud hästi. Pisut lühem kui tavaliselt.

Oled valmistunud ka selleks, et saatuse tahtel võid osa võtta kaheksa mehe turniirist?



Olen mõelnud ja teadvustan, et pean olema valmis.

Siis on võimalus, et pead minema ringi Mirkko Moisariga. Oled valmis?



Peab olema kõigeks valmis. (Muigab.)

Kes või mis on olnud sinu elus viimasel aja suurim motivaator spordiga tegelemisel?



Kes? Lähedaste ja sõprade toetus. Mis? Distsipliin.

Mida teed võistluspäeva hommikul?



Ärkan, söön ja puhkan.