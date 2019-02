The League: Halila ihkab Moisari verd!

26-aastane Halila on Rootsi meister ja kahekordne Põhjamaade meister, 2012. aasta Euroopa karika võitja ja sama aasta IFMA MM-i hõbe. Oktoobris kaotas Tallinnas King of Kingsil Mirkko Moisarile. On võidelnud ka Gloryl. Tema hüüdnimi on Suhkrulaks.

Kuidas teist võitleja sai?

Mõtlesin, et see aitab mul paremaks jalgpalluriks saada. Võitlema hakkasin, kuna ei julgenud treenerile „ei“ öelda.

Mäletate esimest matši?

Jah. Kütsin end üles ja jooksin vastasest üle.

On Rootsis konkurents suur?

Ära sellega ei ela, aga häid võitlejaid on palju.

Mis teeb võitlejast hea võitleja?

Ajusid tuleb osata kasutada. Ära ole loll, vaid ole kaval.

Mis on kõige keerulisem võitleja elus?

Keskenduda ainult võitlemisele.

Mida olete kaotustest õppinud?

Tulemus pole kunagi juhuslik. Tulemus peegeldab ettevalmistust.

Kuidas inimene saab endale nimeks Suhkrulaks?

Mulle meeldib magusat süüa. Aga suhkur aitab ka mul võideldes endast maksimumi pigistada. Ma olen loomult ka väga energiline tüüp.

Kuidas The League’iks valmistute?

Treenin tavapäraselt. Erinev on see, et osalen kaheksa mehe turniiril. Samuti see, et kahega neist olen võidelnud.

Kes on suurim vastane?

Mirkko Moisar. Kaotasin talle viimati Eestis ja kavatsen kätte maksta.