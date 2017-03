Reedest pühapäevani saab Tartus A. le Coq'i spordihoones kolmel päeval järjest kaasa elada Eesti parimate poksijate duellidele.

Üks suuremaid küsimusi saab kindlasti olema, kas 11-kordne Eesti meister Ainar Karlson suudab oma võitude arvu tosinani viia või on lõpuks keegi, kes taasiseseisvunud Eesti edukaima troonilt tõukab?

Üheks selleks meheks võib olla näiteks Kalev Boxingu noor tõusev täht Gennadi Štšerbin, kes on Karlsoniga ka juba sparrinud ning kuuldavasti on duellid päris tasavägiseks kiskunud.

Teistest staaridest astuvad ringi kergekeskkaalu täht Andrei Hartšenko, keskkaalus taas kuldmedalile tõusta sooviv Artur Zarva, spetsiaalselt võistlusteks sõjaväest linnaloa saanud Kirill Serikov ning noored tõusvad tähed nagu Richard Ets, Eduard Piirisild ning vennad Pavel, Semjon ja Feodor Kamanin.

Üliraskekaalus proovib põnevust lisada näiteks korvpallitaustaga mehemürakas Ekke Lõhmus. Äärmiselt põnev saab olema kaalukategoorias kuni 64 kilogrammi, kus kogenud tegijad Stanislav Perfilov ning Semjon Karhanin üritavad koha kätte näidata "uuele" tulijale Vlad Romanjukile.

Aukülalisena tuleb Tartusse Eesti noortele kaasa elama just ülikoolilinnas oma poksijakarjääri alustanud Artur Akavov, kes alles hiljuti võitles profipoksi maailmameistritiitlile.

Kokku osaleb kolme päeva jooksul Tartus 114 poksijat, seejuures on täiskasvanute ja noorte seas lausa 21 naispoksijat. Kokku osaleb meistrivõistlustel 21 klubi üle Eesti. See kõik tähendab, et järgnevateks päevadeks saab ülikoolilinnast poksilinn.

Reedel toimuvad veerandfinaalid (algus kell 16), laupäevasel poolfinaalid (noored kell 12, täiskasvanud kell 16) ning pühapäeval finaalid (noored kell 12, täiskasvanud kell 16).