Tartlane Ott Remmer läheb laupäeval Tondirabas vastamisi Eestis varem võidutsenud Venemaa võitlejaga

Tartu südikaim võitlussportlane Ott Remmer astub eeloleval laupäeval mitmendat korda üles Eesti populaarseimal võitlusspordiüritusel Number One Fight Show.

Remmeri viimane matš toimus kaks kuud tagasi, mil ta Eesti võitlusspordimaastiku tõusvale tähele Andi Uustalule poksimatšis kohtunike häältega kaotas. Kuid matš oli äärmiselt vajalik, et alustada ettevalmistust eelolevaks laupäevaks, sest vastane pole kergete killast.

24-aastane Venemaa võitleja Vitali Krutalevitš on küll karjääri jooksul pidanud Remmerist vähem matše, kuid mees on alustanud profikarjääri kuue võiduga seitsmes matšis.

"Ta on tugeva taipoksi taustaga ja teeb oma matšides väga palju jalalööke. Eesti publikule on mees juba teada, sest alistas septmebris Fightlandil Sergei Makejevi. Ja kui Youtube ei valeta, siis on ka teinud matši Andrei Kulebini vastu, kes on täielik oma ala tipp!" on Remmer põhjalikult vastast uurinud.

Remmeril endal on kirjas 23 profimatšis 16 võitu, neist 7 nokaudiga. "Võtan selles matšis võidu, teistmoodi ei saagi meie alal mõelda. Matš kujuneb arvatavasti nii, et tema proovib suurema töö jalgadega teha ja mina kätega. Minu kasuks räägib pikkus ja vasaku käe eelis. Vorm on hea ja olen hetkel rahul."

Õhtu peamatšis, kus kohtuvad Mirkko Moisar ning Max Spodarenko, hoiab Remmer loomulikult pöialt kaasmaalasele ning usub, et kordusmatši võidab eestlane: "Arvan, et ta võtab revanši kas maksalöögist nokaudi või punktidega."

Ning lisab, et Number One Fight Show'l on alati hea üles astuda: "See on üks Eesti paremini korraldatud võitlusspordiüritusi. Alati head vastasseisud, mis ei jäta kedagi külmaks."