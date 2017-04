TÄNA: Xplosioni juubeliüritusel tulevad ringi Moisar, Themas, Hutrov ja Pärnu "Purustaja"

Võitlusspordiüritus Xplosion Fight Series peab täna TTÜ spordihoones oma 10. juubelit. Delfi vahendab kell 20 algavat poksigaalat tekstipõhises otseülekandes.

Ringi tulevad Eesti paremad kikkpoksijad eesotsas Mirkko Moisari ja Hendrik Themasega ning mitmed tõusvad tähed. Ainsa MMA matši peab Alar Hutrov lätlase Danik Vesnenoki vastu.

Üks põnevamatest uutest tegijatest teeb Xplosioni debüüdi 17-aastane Romet Reilson (Pärnu Taipoksi Klubi), kes on lühikese karjääri jooksul jõudnud pidada juba 24 matši ja need kõik võitnud, 8 nokaudiga. Pärnu Purustaja hüüdnime saanud Reilson astub vastu teisele Eesti võitlejale Artur Rutškinile.

Õhtu peamatšiks on Mirkko Moisari lahing poolaka Adam Gielataga. Tegemist on 19-aastase võitlejaga, kelle kontol 45 võitu ja 1 kaotus. Moisar on oma pika karjääri jooksul võitnud 83 ja kaotanud 22 matši.

Endise kümnevõistleja Hendrik Themase (3 võitu, 3 kaotust) vastaseks on lätlane Stas Makareno (11 võitu, 2 kaotust, 1 viik).

Xplosion Fight Series

Main card:

MIRKKO MOISAR (EST) vs ADAM GIELATA (POL)

-71 kg

XFS rules

HENDRIK THEMAS (EST) vs STAS MAKARENKO (LV)

-81 kg

XFS rules

ALAR HUTROV (EST) vs DANIK VESNENOK (LV)

-65,5 kg

MMA rules

KARL-JOONATAN KVELL (EST) vs NIKITA SCHNEIDER (LV)

-77 kg

XFS rules

KIM-PATRICK NÕUKAS (EST) vs KRISTIAN TUISK (EST)

-81 kg

XFS rules

Under card:

ARTUR RUTŠKIN (EST) vs ROMET „PURUSTAJA“ REILSON (EST)

-71 kg

XFS rules

OTT REMMER (EST) vs MARKO SULTS (EST)

-73 kg

XFS rules