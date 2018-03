TÄNA | Profipoksi üliraskekaalu tiitlimatšis kohtuvad kaks võitmatut rusikakangelast

Laupäeval, 3. märtsil peetakse New Yorgis profipoksi üliraskekaalu WBC versiooni tiitlimatš, kus vastamisi lähevad ameeriklane Deontay Wilder ning kuubalane Luis Ortiz.

Tiitlikaitsjana tuleb ringi Wilder, kes sai meistrivöö oma valdusesse juba 2015. aasta 17. jaanuaril, kui ta alistas Kanada poksija Bermane Stiverne. Seejärel on ameeriklane oma tiitlit kaitsnud veel kuuel korral.

32-aastane Wilder on profina pidanud seni 39 matši ning need kõik ka võitnud. Seejuures on ta võitnud 38 duelli nokaudiga. Ainsana läks Wilderil kohtunike hääli vaja just eelpool mainitud heitluses Stivernega. Stivernega kohtus Wilder ka mullu 4. novembril ning siis lõi ta kanadalase põrandale juba avaraundis.

Deontay Wilder (vasakul) ja Luis Ortiz on suureks duelliks valmis. Foto: TIMOTHY A. CLARY, AFP

38-aastane Ortiz on seni pidanud profina 28 matši ning kõik need kohtumised on lõppenud tema võiduga. 24 duelli on Ortiz võitnud nokaudiga.

Kuigi Wilderi ja Ortizi vahelise matši puhul on tegemist suure vastasseisuga, siis kohtumise eel on üheks suureks teemaks ikkagi Wilderi ja Anthony Joshua võimalik poksimatš.

28-aastase Joshua valduses on praegu WBA, IBF-i ja IBO meistrivööd. Karjääri kõik 20 matši nokaudiga võitnud Joshua läheb 31. märtsil Cardiffis vastamisi Uus-Meremaa ässa Joseph Parkeriga. 26-aastane Parker on profina võitnud kõik oma 24 matši (neist 18 nokaudiga) ning tema valduses on praegu WBO meistrivöö.

Juba mõnda aega on räägitud, et Wilder ja Joshua võiks sel aastal vastamisi minna, kuid seni ei ole läbirääkimised eriti kaugele jõudnud. Eelkõige on probleemiks raha. Wilder usub, et tulud tuleks jagada täpselt pooleks, kuid Joshua leer tahab endale jätta suurema osa teenistusest.

“Ma ei hakka teda taga ajama. Kui ma olen aga Luis Ortiziga ühele poole saanud ning tema alistab Joseph Parkeri, siis on õige aeg käes. Sellest saaks meie generatsiooni suurim matš. Lisaks oleks see meie mõelma karjääri suurim duell,“ teatas Wilder, et tema heitlust Joshuaga vaataks kogu maailm.