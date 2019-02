TÄNA OTSE | Uus võitlusspordigala The League: Moisar läheb kaheksa mehe turniiril 10 000 eurot püüdma

Gunnar Leheste reporter RUS

Mirkko Moisar mullu septembris Number One Fight Show'l. Foto: Jaanus Lensment

Tondiraba jäähallis toimub täna uue võitlusspordisarja The League esimene gala. Õhtu naelaks on K1 reeglitega peetav kaheksa mehe turniir, kus ainsa kodupubliku soosikuna astub ringi karjääris üle saja matši pidanud Mirkko Moisar. Turniiri peaauhind on 10 000-eurone tšekk.