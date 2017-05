TÄNA: Läheb karmiks: Number One Fight Show paneb Vorovski ja Moisarid tõsiselt proovile!

Kaks korda aastas toimuv Eesti võimsaim võitlusspordiüritus Number One Fight Show, mida on viimased korrad käinud vaatamas kuni 3500 inimest, tuleb täna Tondiraba jäähallis publiku ette juba seitsmendat korda. Delfi on kohapeal ning vahendab põnevat võitlusõhtut tekstipõhise otseülekande kaudu.

Nagu Number One Fight Show puhul tavaks on saanud, astub taaskord ringi ka paljude poolt Eesti parimaks võitlejaks peetav Maxim Vorovski. Eelmisel üritusel kunagise neljakordse kikkpoksi maailmameistri alistanud Vorovski läheb seekord vastamisi äärmiselt võimsa poolaka Stanislav Zaniewskiga, kes karjääri jooksul nokauteerinud tervelt 27 vastast! Võite on poolakal kokku 45 ehk 13 võrra enam kui Vorovskil matše kokku. Kuid Vorovski omab hoolimata ülitugevatest ja kogenud vastastest äärmiselt kõrget võiduprotsenti (87,5%), olles kaotanud vaid kolmel korral.

Viimasel ajal pea igakuiselt võitlev Mirkko Moisar läheb vastamisi Number One Fight Show mitmekordse osavõtja, valgevenelase Maxim Spondarenkoga. Viimane on võrreldes Moisariga küll profikarjääri alguses, olles võitnud 17 ja kaotanud 9 matši, kuid on näidanud end äärmiselt südika võitlejana ning juba 107. matšile vastu astuv Moisar peab tema näol hakkama saama endast tervelt kuus sentimeetrit pikema võitlejaga.

Ringis saab üle pika aja näha ka Markko Moisarit, kes asub revanši püüdma mehe vastu, kes talle kaks aastat tagasi samal üritusel raske peahaava tekitas ning teda seeläbi võitis. LOE LÄHEMALT SIIT.

Viimased korrad publikule enda oskuseid näidanud Rustam Gurbanovi vastaseks on seekord lätlane Valeri Podojahin. Viimane on kohalikust võitlejast pidanud enam tervelt 13 matši, olles võitnud 18 ja kaotanud vaid 6 kohtumist, ja see annab aimu, et 7 võidu ja 4 kaotusega Gurbanov peab endast kõik andma.

Üritusel saab kaasa elada ka poksile, sest Eesti varasem mitmekordne raskekaalu meister Rain Karlson peab oma karjääri teise matši profiteel. Eelmisel Number One Fight Show'l debüüdi teinud ning riskantselt võidelnud Karlsoni vastaseks on seni veel võiduta idanaaber Kirill Podolianets.

Karmi võitlust saab kindlasti näha ka Vadim Pahomovi (4 võitu, 2 kaotust) ja soomlase Jussi "Hullu" Santalahti vahel (6 võitu, 1 kaotus). Ja ringi astub ka Hendrik Themas (5 võitu, 4 kaotust), kelle vastaseks on Aleksei Dimitriev 2 võitu, 0 kaotust).