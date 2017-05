TÄNA DELFI TV-s: Pärnus selgitatakse Eesti meistrid vabavõitluses

20.– 21. mail toimuvad Pärnu spordihallis Eesti meistrivõistlused vabavõitluses. Lisaks täiskasvanutele selgitatakse käesoleval aastal esmakordselt meistrid ka juunioride (16-17 eluaastat) vanuseklassis. Võistlustele on registreerunud 32 sportlast kaheksast spordiklubist. Delfi TV vahendab pühapäevast võistluspäeva kell 12-15 otsepildis.

„Pärnu spordiklubi MMAces tegi möödunud aasta septembris korraliku taassünni, kui klubi ammune treener Henri Hiiemäe, kes keskendus vahepeal enda sportlaskarjäärile, pealinnast Pärnusse tagasi kolis. Kuna eelmisel ja üle-eelmisel aastal toimusid võistlused Tartus ja Tallinnas, oli Pärnusse kohalike fännide juurde tulek ainuõige valik,“ kommenteeris eelseisvat adrenaliinirohket nädalavahetust alaliidu esindaja Vallo Hannus.

„Hea meel on tõdeda, et spordiala areneb suunas, kus aina enam hakatakse tegelema ka laste ja noortega. Selge märk sellest on juunioride kaasamine käesoleva aasta võistlustele,“ lisas Hannus.

Tänavustel meistrivõistlustel on oodata huvitavaid vastasseise. Nimekamatest amatöörsportlastest asuvad kolmandat järjestikust Eesti meistritiitlit jahtima Tartu spordiklubi Võimla esindajad Kaupo Kokamägi (-70,3 kg) ja Jaan Angerjärv (-93,0 kg). Teist järjestikust tiitlit soovivad kindlustada Tallinna spordiklubi 3D Treening võitlejad Ergo Salus (-83,9 kg) ja Helin Paara (-77,1 kg). Kõige rohkem on osavõtjaid üles antud meeste kategoorias -77,1 kg, kus parima selgitamiseks lähevad areenile 7 spordiharrastajat.

Koduareenil võistlev Pärnu spordiklubi MMAces on üles andnud kuus sportlast, nende hulgas ka 2015. aasta meister Vallo Kappak, kes suudavad treener Henri Hiiemäe sõnutsi oma parima soorituse tehes kindlasti poodiumini jõuda. Mõnel neist on kindlasti suutlikkust ka meistritiitlini minekuks. Samuti on Pärnust juunioride arvestuses väljas kikk- ja taipoksis seni võitmatuna püsinud ning mitmeid kordi Eesti meistriks tituleeritud Romet Reilson (-77,1 kg).

Delfi toob Babahh Media vahendusel fännideni tasuta otseülekande finaalide päevast. Otseülekannet kommenteerivad amatöörkogemusega MMA harrastussportlane Kuldar Nei ja endine MMA profisportlane Ott Tõnissaar.

Võistlused peetakse IMMAFi turniiriformaadi amatöörreeglite järgi, kus matši kestus on 3 x 3 minutit. Uksed pealtvaatajatele avatakse mõlemal päeval kell 11.30, võistlused algavad kell 12.00.

Sportlik vabavõitlus ehk MMA on kahevõitlusala, mille eesmärgiks on selgitada sportlikus keskkonnas välja parim võitleja. Eesti meistrivõistlused korraldatakse vastavuses IMMAFi nõuetega.