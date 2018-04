TÄNA DELFI TV-s | Eesti võitlusfännide unistuste lahing saab teoks! Kas Moisar või Arro? Semjonov võistleb WBA keskkaalu tiitlile

Semjonovi ja Veselovi tiitlimatši juhatab sisse kohaliku tasandi “unistuste lahing” Kaupo Arro ja Mirkko Moisari vahel. Lisaks löövad Eesti suurimal profipoksi üritusel kaasa vennad Rain ja Ainar Karlson ning paljud teised.

Võitlejate nimekiri ja ajakava

Peamatš:

22.30-23.30

Pavel Semjonov Maardu - vs Nikolay Veselov - BLR 12 raundi WBA Kontinentaal tiitlimatš

21.40-22.20

Kaupo Arro - Rapla vs Mirkko Moisar – Keila/Tallinn 8 raundi super profipoksimatš

21.10-21.40

6 raundi poks Rain Karlson - Tallinn vs Igor Pylypenko - Kiiev, UKR

5 min meelelahutusprogramm

20.45-21.05

3+1 K1 Hendrik Themas - Tallinn vs Alexei Kulichkov - BLR

20.00-20.40

8 raundi poks Аbdula Abdurahmanov - SP, RUS vs Mateusz Rybarski - Katowice, POL

19.40-20.00

4 raundi poks Ainar Karlson - Tallinn vs Nikita Nesterenko - Kiiev, UKR

5 min meelelahutusprogramm

19.15-19.35

3 raundi MMA Alar Hutrov - Tartu vs Zygimantas Linauskas - Kaunas, LIT

5 min meelelahutusprogramm

18.50-19.10

4 raundi poks Mac Ojasmaa - Tallinn vs Dmitri Kostenko - Kiiev, UKR

18.30-18.50

4 raundi poks Elias Okkonen - Oulu, FIN vs Vladislavs Davidaitis - Riia, LAT

Uksed avatakse 18.00

Täpsem info ürituse kodulehel warriorfight.ee.