Taipoksija Uku Jürjendal: tõelist sõdalast ei peata miski, välja arvatud surm

Valgevenelane lubas Ukule õppetunni anda. „Ütleme nii, et enne matši võib igasuguseid asju öelda. Mike Tyson ütles, et neil kõigil on minu jaoks plaan, kuni esimese löögi näkku saavad,“ kommenteerib Jürjendal intervjuus portaalile GoodFight.ee.

Sinu esimene matš toimub sel aastal The League’il. Mille järgi valid matše?

Selle aasta esimese matši plaanisin teha kodupubliku ees. Valin rohkem üritusi, mitte matše. The League tõotab tulla võimas sündmus, mistõttu otsustasin seal kaasa teha.

Oled vastast juba jõudnud analüüsida? Kui oluline see üldse sinu ettevalmistusprotsessis on?

Tean, et ta on noor ja hakkamist täis poiss, kel tahe ennast võitluspordimaastikul tõestada kindlasti suur. Olen kursis tema tugevuste ja nõrkustega. Kindlasti on vastase analüüsimine enne matši olulise tähtsusega. Reaalsus ringis aga ei ole alati sama, mis teooria, seetõttu tuleb ka osad kaardid lahtiseks jätta.

Lähed Hollandisse matšiks valmistuma. Miks just sinna?

Jah, valmistun matšiks Hollandis Mike’s Gymis. Valisin selle, sest seal on palju maailmaklassi raskekaallasi, kellega töötada ja sparringuid teha. See annab mulle kindlasti väga tugeva valmiduse tulevaseks matšiks. Eestis puudub mul võimalus oma kaalus meestega tai poksis tugevalt sparrida.

Vahetasid hiljuti treenerit. Kes sind treenivad?

Täna treenin ma Versuse Treeningkeskuses, treener on Georgi Abolõmov.

Kaotasid 30. detsembril Prahas WAKO tiitlimatši. Mida sellest õppisid?