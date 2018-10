Taipoksi maailmameister Uku Jürjendal astub reedel ringi Prahas

„Tuli huvitav viimase hetke pakkumine, vaid nädal enne toimumist. Võtsin rõõmuga vastu, kuna matš, mis oleks pidanud toimuma 13. oktoobril, jäi ära ja tolle tarvis tehtud ettevalmistus ei lähe nüüd päris raisku. Ettevalmistus sai seekord kaks nädalat varem tehtud. Kindlasti ei ole see ideaalne, aga igal juhul parem kui üldse mitte midagi. Ringi astudes olen 100 protsenti valmis,“ ütles Jürjendal.

Tegemist on üliraskekaalu K1 matšiga. 31-aastane Reissinger on Tšehhi 2011. aasta Muay Thai amatööride meister.

„Usun, et tean tema kohta nüüdseks piisavalt. Ta on minust 15 kilo raskem, aeglasem ja mitte väga ohtlike jalalöökidega. Tema tugevuseks on käed. Nendega pean olema tähelepanelik,“ rääkis Jürjendal.

Jürjendal on taipoksi maailmameister. Ta pidi 13. oktoobril võitlema Yassine Boughanemiga WBC Muay Thai tiitlile, kuid vastane sattus liiklusõnnetusse ja matš lükati edasi.