Taipoksi amatsoon Andra Aho oma esimesest matšist: arvasin, et ei taha enam kunagi võistelda

Aho sai üliõpilaste MM-i kuldmedali kaela juuli lõpus Pattayas, alistades finaalis punktidega 30:27 hispaanlanna Laura De Blas De Pablo.

Intervjuus portaalile goodfight.ee meenutas Aho oma esimesi samme profikarjääris.

Andra, kuidas võitluskunstid sinu ellu tulid?

Mul oli huvi enesekaitse vastu. Nägin linnas kutset tasuta trenni ja sinna ma läksin. See köitis mind kohe.

Sel ajal ei olnud ühtegi iidolit, kes olnuks võitluskunstidega seotud?

Ei, lihtsalt ise tahtsin seda osata.

Kui vana sa olid?

16.

Millal toimus sinu esimene matš?

See oli umbes poolteist aastat hiljem. Ma tahtsin juba varem, aga sellel ajal ei olnud tüdrukuid, kellega võistelda. Esimese matši sain ka nii, et Kevin Renno helistas mulle päev enne, et on üks tüdruk, kellega sa saaksid võistleda ja niimoodi see tuli.

Piltlikult öeldes sa juba ootasid seda telefonikõnet?

Tegelikult mitte päris. Viimased kaks nädalat enne seda matši olin teinud pigem jõusaalitreeningut ja see tuli üsna ootamatult.

Aga sa võtsid selle vastu.

Jah. Matš oli väga raske, sest ma ei olnud niimoodi poksipoole pealt viimased kaks nädalat valmistunud.

Kirjelda tunnet, kui sa esimest korda ringi läksid.

Ma tegelikult ei mäleta. Ma arvan, et ma väga ei pabistanud. Ma ei osanud midagi oodata. Lihtsalt läksin ja tegin, mida ma oskasin.

Kuidas sul läks?