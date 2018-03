Suur verejooks kinni, jää peale ja uuesti ringi - sportlasi ootab Rakveres taas karm väljakutse

Juba sel laupäeval leiab Rakvere spordikeskuses aset suurejooneline võitlusspordiüritus Yakuza Fight, kus ringi astub maailmaklassist profipoksija Robert Helenius. Kuid Soome vägilase matši kõrval leiab aset juba tavaks saanud ja rohkelt emotsioone pakkuv nelja mehe kikkpoksiturniir.

Kolmandat Yakuza Fight’il turniiri tiitlit asub taaskord püüdma Eesti üks tuntumaid taipoksijaid Ott Remmer.

Nelja mehe turniir on võitlejale äärmiselt kurnav, sest ühe õhtu jooksul tuleb kaks korda ringi astuda. Mitte ainult ei ole selline formaat võitlejale füüsiliselt kurnav, vaid keeruline ka seetõttu, et kui avamatš kujuneb tasavägiseks, võib vabalt juhtuda, et finaalis tuleb ringi astuda lõhkise ninaluu, katkise kulmu, “kinni löödud” silma või juba paistes jalgadega.

“Sel turniiril võistlemisel tuleb alati mõelda, et finaalipääsuks pead avamatšis terveks jääma. Samas on võimatu passiivseks jääda. Õige rütm on võtmeks. Ühel korral olin Rakveres pärast matši hädas tugeva ninaverejooksuga, mis ei tahtnud kuidagi kinni jääda,” meenutab Remmer. “Ja kulmudesse tekivad igaljuhul üksikud haavad. Neid ja muid turseid tuleb enne uuesti ringi astumist ravida.”

Remmeri esimeseks vastaseks on turniiri poolfinaalis britt Lucasz Skorzec - 174-sentimeetrine briti võitleja, kel karjääri jooksul kirjas viiest matšist kolm võitu. “Pean tema vastu oma pikkuse maksma panema,” avaldab 186-sentimeetrine Remmer.

Ringis ka Moisari alistanud Vinogradov

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi igati südika kohaliku võitlejana tuntud Sergei Makejev ning soomlane Lauri Suomela. “Makejev on väga suure tahtejõuga kogenud võitleja. Suomela on samuti kogenud, kuid ka väga tehniline võitleja,” räägib Remmer. “Üritus tõotab seetõttu tulla võimas. Väga korralik võitlejate nimekiri nii turniiril kui teistes matšides. Ja eks Heleniuse kohaletoomine näitab, kui kõva üritusega tegu.”

Endine profipoksi Euroopa meister Robert Helenius astub Rakveres ringi Juri Bihhautsouga. Lisaks poksib üritusel ka Venemaa tõusev täht Fjodor Vinogradov, kes mõni aeg tagasi alistas Tallinnas Mirkko Moisari. Kohalikest võitlejatest naaseb Rakveres ringi Hendrik Themas, kes nokauteeris mõned aastad tagasi sealsamas Alik Tseiko. Inglismaal treeniv äärmiselt kogenud Andy Manzolo vastaseks on lätlane Igors Zauers. Ja publikule pakub rõõmu kindlasti ka Maikel Astur, kes loodab taaskord oma vastase juba avaraundis nokauteerida.