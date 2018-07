Suur matš tuleb juba oktoobris? Nurmagomedov pidavat McGregori korralikult läbi klohmima ja seejärel saavad parkimisplatsil peksa kõik iirlase sõbrad

@ufc bring this guy, or give me the next one in line, lightweight division have to move. I’m ready #Alhamdulillah ❗️ Жду пока назначат бой, а точнее готовлюсь к защите, но че то они медлят с этим, а может они своё мутят? Как вы думаете, кого они дадут, и кого вы бы хотели? #ufc #lightweight #champion #andstill #inshaAllah #победатолькоотВсевышнего #groundandpound

A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Jul 12, 2018 at 1:59pm PDT