Coel seisis pühapäeval Taimaal ees matš kaalukategoorias 61 kg. Noormehe treeneri Kritchai Kritnoki sõnul läks ta laupäeva hommikul soojade riietega kuuma päikese kätte jooksma, et kaotada kehakaalust veel üle olevad kolm kilo. Tema surnukeha leiti päev hiljem.

Poksija esmase lahkamise läbi viinud Maharat Nakhon Ratchasima haigla arstide sõnul oli surma põhjuseks ilmselt vedelikupuudusest tekkinud rabandus, vahendab Bangkok Post.

"Ta kolis Taisse, et täide viia oma unistus ja saada professionaalseks taipoksijaks, olles minu juures treeninud kolm ja pool aastat," ütles Coe endine treener Craig Floan Glasgow Taipoksi Akadeemiast. "Oleme üles pannud korjanduse, et aidata koguda raha tema kojutoomiseks."

Coe pidi pühapäeva õhtul Muangis kohtuma Kambodža poksijaga ja naasma suvel Šotimaale oma endise klubi juurde treenima.

Sad news in #muaythai community today with passing of Scottish fight Jordan Coe #rip thoughts go out to all his family & friends pic.twitter.com/7YCjDu6img

— #Muaythai Retweets (@MuaythaiRTs) March 26, 2017